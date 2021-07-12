İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Çiçekli Köy mevkiinde yerleşim yerleri yakınında henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru yayıldı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz alevlere müdahale etti.

Ormanlık alandaki yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etrafı çevrilerek kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. 2 dekar kadar alanda etkili olan yangının yerleşim yerlerine yakın ve devamlı orman alanı içinde riskli bir alan olduğu aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı