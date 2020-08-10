İzmir'deki orman yangını kontrol altında İzmir'deki orman yangını kontrol altında İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını çıktı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında Menderes ilçesi Görece Köyü Mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 dozerle müdahale edilirken, Manisa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri de desteğe geldi. Yangın yerinde yer yer tütmeler olduğu belirtilirken yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: İHA