İzmir'deki orman yangını kontrol altında
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İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı.

03.07.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:06

İzmir'in Menderes ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın henüz tespit edilemeyen bir sebepten, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Çatalca mevkisi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına 60 arazöz, 5 dozer, 18 şu tankeri, 15 teknık eleman, 200 personel müdahale etti.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 5 saat süren yangının ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

Kaynak: İHA

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