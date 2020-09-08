İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
08.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:50
İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Çam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA