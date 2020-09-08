İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
08.09.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:50

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Çam köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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