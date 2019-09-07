İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

07.09.2019 20:18
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Urla ilçesinde bulunan Azmak Koyu yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri müdahale etti. Ekiplerin yoğun gayretleriyle yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.