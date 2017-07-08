İzmir'deki Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanın temizlenmesi çalışmalarına başlandı.



Orman ve Şu İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangının kontrol altına alınmasının ardından zarar gören alanın temizlenmesi ve ağaçlandırılması için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı üzerine harekete geçildi.



50 işçinin görevlendirildiği çalışmalar kapsamında alanın temizlenmesi ve toprak hazırlaması için 15 iş makinesi kullanılacak.



Yangından zarar gören alanın dikim sezonu olan kasım ayında yeniden ağaçlandırılmasına başlanacak.



Ormanlık alanda 1 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ile rüzgar sebebiyle hızla büyüyen yangın, 3 günde kontrol altına alınabilmişti.



Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 35 su tankeri, 104 arozöz ve 25 iş makinesi ile müdahale edilmişti.



Açıklamada değerlendirmesi yer alan Bakan Eroğlu, yangına 10 dakika içerisinde müdahale edilmeye başlandığını belirtti. Eroğlu, "Maalesef İzmir'de ve ülkemizin başka yerlerinde orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Ancak orman teşkilatımız çok büyük bir gayret gösterdi. Yangına çok kısa sürede müdahale etti ve canları pahasına mücadele sergiledi. Ben de söndürme ve soğutma çalışmalarının hemen ardından buranın yeniden ağaçlandırılması için talimat verdim. Kasım ayında dikim sezonunun başlamasıyla birlikte fidanları toprakla buluşturmak için çalışmaları şimdiden başlattık." ifadelerini kullandı.