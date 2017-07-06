İzmir'deki Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangının ardından bir yandan arazide soğutma çalışmaları sürerken öte yandan bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.



Menderes'te 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.



Havadan ve yerden çok sayıda ekiple müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına katılan amfibi uçaklar ile helikopterlerin çoğu çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı. Hava araçlarının yanı sıra yangını söndürmek için çevre illerden gelen yer ekipleri de görev yerlerine döndü.



Soğutma çalışmaları



Alanda bırakılan bir helikopter soğutma çalışmalarına destek veriyor.



Tamamen kontrol altına alınan yangında yeni alevlenmelere karşı bölgede göreve hazır ekipler bulunduruluyor. Araziyi sürekli havadan denetleyen ekipler, duman yükselen noktalara müdahale ediyor.



Ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı



Soğutma çalışmaları sürerken, arazide yapılacak ağaçlandırma için temizlik çalışmalarına da başlandı. Orman ekipleri iş makineleri yardımıyla yanan alandaki enkazı kaldırıp, yamaçlardaki ağaçlandırma çalışması için teraslar oluşturuyor.



Bu arada Menderes Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de araziye çıkarak, hasar tespit çalışması yaptı.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.