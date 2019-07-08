İzmir'deki orman yangını

İzmir'de akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda piknik yapan bazı kişilerin yaktığı mangal ateşinden çıkan yangın, zeytinlik ve makilik alanda etkili oldu.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter, 35 arazöz, 5 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 15 itfaiye aracı ile müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, yerleşim yerlerinin uzağında süren yangın söndürme çalışmalarına destek olması amacıyla çevre illerden çok sayıda arazöz bölgeye sevk edildi.

Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına katılan helikopterler konuşlanma merkezine sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğünce karadan arazözler, dozerler ve yer ekipleriyle devam eden yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında özel ve devlet ormanı olmak üzere 50 hektarlık arazinin hasar gördüğü ifade edildi.

Jandarma ekiplerince arazöz ve su tankerlerinin rahat kullanması için kapatılan Orhanlı ve Kavakdere mahalleleri arasındaki kara yolu da açıldı.

2 kişi gözaltına alındı

Seferihisar İlçe Jandarma ekipleri yangının çıkmasının ardından bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Kavakdere Barajı kenarında piknik yapan ve mangal yaktıkları tespit edilen K.A. (28) ile M.K. (34) gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA