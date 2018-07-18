İzmir'deki Orman Yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.



Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün 40 arazöz, 12 dozer ve yaklaşık 250 yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmıştı.