İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2)
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İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.

İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2)
03.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:25

KONTROL ALTINA ALINDI 

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da arazözlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalı devam eden yangın, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili oldu. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Kaynak: DHA

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