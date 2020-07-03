İzmir'deki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı (2) KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da arazözlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalı devam eden yangın, ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili oldu. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA