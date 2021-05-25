İzmir'deki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı
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İzmir'deki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı

İzmir'deki organize suç örgütü operasyonunda yakalanan zanlılardan 7'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Torbalı ilçesinde 21 Mayıs'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 21 Mayıs'ta organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 kişiden 7'si tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Torbalı'da vatandaşlar üzerinde korku ve baskı oluşturarak "yağma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, silahla yaralama, göçmen kaçakçılığı ve mala zarar verme" suçlarını işledikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik 21 Mayıs'taki operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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