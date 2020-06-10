İzmir'deki organize suç örgütü davasında iddianame kabul edildi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na silahlı saldırı, Urla'da eski CHP milletvekili Bülent Baratalı'nın avukatlık ofisinin kurşunlanmasına ilişkin olayların da yer aldığı...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'na silahlı saldırı, Urla'da eski CHP milletvekili Bülent Baratalı'nın avukatlık ofisinin kurşunlanmasına ilişkin olayların da yer aldığı organize suç örgütü davasına ilişkin iddianame kabul edildi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verildi.

Örgütün suç işlemedeki sürekliliğine dikkatin çekildiği iddianamede, örgüt mensuplarının birçok kişiden haksız yere para talep ettikleri, o¨ldu¨rme, yaralama, yagˆma gibi birc¸ok olaya karıs¸tıkları, bu eylemin bir defaya mahsus olmadıgˆı ve müşteki ile mağdurları ölümle tehdit ettiklerine yer verildi.

Örgüt üyelerinin mu¨s¸tekilerin kendilerinden s¸ikayetc¸i olma ihtimalinden korkmadıkları, eylemlerde bir su¨rekliligˆin bulundugˆu, suc¸ is¸lemekten hic¸bir zaman c¸ekinmedikleri, bo¨ylelikle c¸evrede bulunan insanlar u¨zerinde baskı unsuru olus¸turdukları, Serkan Kurtuluş'un ismini kullanarak insanları tehdit ve hakaretlerle korkutma yoluna giderek, kişiler u¨zerinde ciddi bir tehlike olus¸turdukları belirtildi.

İddianamede, 61 sanığın "suc¸ is¸lemek amacıyla örgu¨t kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tasarlayarak kasten öldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "mala zarar verme", "ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suc¸ örgu¨tu¨ne yarar sagˆlamak maksadıyla yagˆma" gibi suçlardan cezalandırılması istendi.

Taşoku ve Baratalı'ya yönelik saldırılar

İddianamede, MHP Urla İlçe Başkanı Taşoku'nun 23 Aralık 2019'da aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması olayının da örgüt tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili iddianamede yapılan değerlendirmede, şüpheli Serkan Kurtuluş'un emir ve talimatları doğrultusunda olay günü şüpheli M.D'nin, İsmail Taşoku'nu hayati önem arz edecek şekilde yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İddianamede, CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan eski Urla Belediye başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanmasına ilişkin olaya da yer verildi.

Örgüt elebaşısı Serkan Kurtuluş'un Baratalı'yı arayarak tehdit ettiği ve para istediği, 28 Ocak'ta Baratalı'nın aracının kurşunlandığı, Kurtuluş'un kurşunlama olayına dair sosyal medya hesabında paylaşım yaptığı belirtildi.

Olayın saat 02.30'da gerçekleştiği, Serkan Kurtuluş'un eylemle ilgili paylas¸ımı aynı gu¨n saat 03.45'te olay adli birimlere intikal etmeden paylas¸tıgˆı, adli birimler dahi olayı o¨gˆrenmeden yapılan paylas¸ımın olayın Kurtuluş'un talimatı ve bilgisi dahilinde yapıldıgˆını gösterdiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, 3 Şubat tarihinde Bülent Baratalı ile avukat oğulları Yusuf ve Yiğit Baratalı'nın ortak kullandığı avukatlık bürosuna silahla ateş edilmesi olayı da yer aldı.

Kaynak: AA