İzmir'deki oda ve borsa başkanlarından tedbirlere hassasiyetle uyum çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı İzmir'deki oda ve borsaların yönetim kurulları ortak toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı İzmir'deki oda ve borsaların yönetim kurulları ortak toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleşti.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile ilçe odalarının katıldığı toplantıda kontrollü normalleşme sürecinde ticaret hayatı için alınan önlemler ele alındı.

Oda ve borsa başkanlarının Kovid-19 tedbirlerine hassasiyetle uyum çağrısında bulunduğu toplantıdra konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bizlere çok önemli görev düşüyor. Pandemi döneminde en çok yıpranan sektör eğitimle birlikte hizmet sektörü oldu. Yeni normalleşmede bir takım esnemeler var. Lütfen ama lütfen kurallara uyma konusunda çok titiz ve hassas olalım ve üyelerimizi uyaralım. Restoranlar, kafeler belirli kısıtlamalarla açıldı. Bunlara uymazsak ve hastalık artarsa bizim bu sevincimiz çok kısa sürer, kapanmalar tekrar gerçekleşir." diye konuştu.

Düğün salonlarının yaz sonunda kapandığını ifade eden Özgener, bunun en büyük nedeninin ise asker uğurlamalarının düğün salonlarında yapılmaya başlanması olduğunu aktardı.

Kuralları çiğnemenin bindikleri dalı kesmek anlamına geleceğini belirten Özgener, kurallara uyulmasıyla beraber daha da rahatlanacağını ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise iklim değişikliğinin etkilerini artık gündelik hayatta görmeye başladıklarını belirtti.

Kuraklığın üreticiler için büyük bir sorun olarak karşılarına çıktığını vurgulayan Kestelli, "İzmir olarak iklim değişikliği ve tarımsal üretimimize etkileri konusunda hep birlikte düşünüp ortak akılla çareler üretmeliyiz. Orta ve uzun dönemde ürün desenimizde yaşanabilecek değişiklikler üzerinde araştırmalarımızı yapmalıyız. Bu anlamda çalışmalarında önemli bir mesafe kaydettiğimiz İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu ise "Son normalleşme kararlarını hizmet sektörümüz açısından önemsemekle beraber haritada tüm illeri maviye dönüştüremediğimiz sürece virüs illetinin bitmeyeceğini de hatırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Kruvaziyer seferleri mayıs-haziran gibi başlar"

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de dünya ticaretinde ve deniz taşımacılığında salgının yarattığı dengesizlik nedeniyle konteyner kıtlığının ortaya çıktığını dile getirdi.

Konteynerde yaşanan sorunun bir müddet daha devam edeceğini vurgulayan Öztürk, "Uzakdoğu ile Avrupa arasında küresel tedarik zincirinde bozulma, Avrupa pazarına çok yakın olan ülkemize çok iyi değerlendirmesi gereken tedarik ve üretim üssü olma fırsatı sunuyor. Diğer yandan hammadde ve navlun maliyetlerindeki artışın birçok endüstri dalında negatif etkisini görmeye başladık." dedi.

Aşılama çalışmalarına bağlı olarak kruvaziyer turizminde planlama çalışmaları devam ettiğine değinen Öztürk, çok az sayıda kruvaziyer operatörü sınırlı seferlerine devam ederken seferlerin yeniden başlaması için mayıs-haziran aylarının planlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz