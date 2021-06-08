İzmir'deki nükleer atık eylemine Ukraynalı turistten destek

Türkiye'ye turist olarak gelen Ukraynalı Olga Kotik, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ve "İzmir'in Çernobili" olarak adlandırılan nükleer atık alanına ilişkin Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eylemine destek oldu.

Türkiye'ye turist olarak gelen Ukraynalı Olga Kotik, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ve "İzmir'in Çernobili" olarak adlandırılan nükleer atık alanına ilişkin Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eylemine destek oldu. 36 yıl önce ülkesinde yaşanan Çernobil nükleer felaketinin acılarını yaşayan Olga Kotik, 21. yüzyılda bu sorunun devam etmesine şaşırdığını belirterek, "Birinci öncelik her zaman insan hayatı olmalıdır" dedi.

26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen patlama sonucu 200 bin kişi doğrudan veya dolaylı olarak radyasyondan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Faciadan etkilenenlerden biri de Çernobil kazasından bir yıl sonra dünyaya gelen Olga Kotik ve ailesiydi. Faciadan 36 yıl sonra arkadaşıyla birlikte turist olarak Türkiye'ye gelen Olga Kotik, Gaziemir'in Emrez Mahallesi'ndeki radyoaktif atıkları ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yaptığı "Duran Adam" eylemini duyarak eyleme destek oldu.

"BU KONU BENİ ÇOK ETKİLEDİ ÇÜNKÜ ÇERNOBİL İLE İLGİLİ KİŞİSEL BİR HİKAYEM VAR"

Olga Kotik, olayın dikkatini çektiğini ve ülkesi Ukrayna'nın bu konuda en büyük acıyı yaşayan ülke olduğunu ifade ederek, "Bu Ukrayna'nın tüm vatandaşları için önemli bir konu; çünkü tüm vatandaşlarımızın üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İnsanlar varsa hatalar da vardır. Sadece birinci öncelik her zaman insan hayatı olmalıdır. 21. yüzyılda bu sorunun hala devam ettiğini, insan hayatını etkileyebilecek kimyasalların hala insanların yakınında olduğunu öğrendim. Öylece geçip gidemezdim. Radyasyon seviyesini öğrendim ve büyük bir şok yaşadım. Normal radyasyon seviyesi 0,1 iken, buradaki oran 832. İnsanların sağlıklı ve güvende kalması için bu oranın 50'den fazla olmaması gerekir ve burada yaşayanların hemen yanındaki seviye 832. Bu konu beni çok etkiledi; çünkü Çernobil ile ilgili kişisel bir hikayem var. Babam Sovyetler Birliğinde şoför olarak çalışıyordu, patlamadan iki gün önce yeterli şoför var denilerek eve gönderildi. Babam memleketine döndükten birkaç ay sonra annem hamile kaldı ve belki de babam geri gönderilmeseydi şu an burada durma imkanım olmazdı. Bekçiler ona eve gitmesini, yeterince şoförün olduğunu söylediler. Belki o insanların şimdi çocukları yoktur ve orada çalıştıkları için hayatta bile değillerdir" dedi.

Olga Kotik, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın atıkların temizlenmesi için verdiği mücadelenin de çok önemli olduğunu ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı