İzmir'deki mültecilere hijyen ve gıda paketi desteği
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İzmir'deki mültecilere hijyen ve gıda paketi desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde mültecilere gıda ve hijyen paketleri dağıtmaya başladı.

İzmir'deki mültecilere hijyen ve gıda paketi desteği
29.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde mültecilere gıda ve hijyen paketleri dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında mültecilere destek veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütünün (İOM) gönderdiği 2 bin 700 hijyen seti ve 500 gıda paketi dağıtılmaya başlandı. Ekipler, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Konak'ın Kocakapı Mahallesi'nde belirlenen mültecilerin yanı sıra mevsimlik tarım işçilerine de teslim edildi.

Kocakapı Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak, mülteciler bu tür desteklere çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Ülkemiz ve dünya oldukça zor bir süreçten geçiyor. Bu yardımlar mülteciler için bir umut. Destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Mültecilerin yaşam koşulları oldukça zor. Kendilerine yardım yapılması için sürekli kapımı çalıyorlar. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum ancak yeterli değil. Kiralarını ödeyemiyorlar" dedi.

Belediyenin gıda ve hijyen paketi dağıtımları hem kırsal hem de kent merkezindeki dağıtımları ise devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

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