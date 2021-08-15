İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi
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İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi

İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Kültür Sanat

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde ayin gerçekleştirildi.

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde ayin gerçekleştirildi.

Beyrut'taki Havarisel Vekilliği Episkoposu Cesar Essayan'ın yönettiği ayine, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Martin Kmetec de eşlik etti.

Ayine gelenlere kutsanmış üzüm, incir ve ekmek dağıtıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanılan etkinlikte katılımcıların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi için uyarılarda bulunuldu.

Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan'ın katıldığı ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Cesar Essayan, ayinde yaptığı konuşmada, "göğe yükseliş günü" dolayısıyla farklı bir mutluluk duyduklarını belirterek, tüm dünyada barış ve huzur olması temennisinde bulundu.

İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi
İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi
İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi
İzmir'deki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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