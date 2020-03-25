İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Türkiye, Güncel

İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri

İZMİR'de marketler, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için birçok önlem aldı.

25.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:52
İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri

İZMİR'de marketler, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak için birçok önlem aldı. Bazı marketler müşterilerine alışveriş yaparken kullanmak için eldiven dağıttı. Bazıları ise marketin çeşitli noktalarına kullanılmak için el dezenfekte ürünleri yerleştirdi. Yine yakın teması önlemek amacıyla, bir metre kuralına uyulması için uyarıcı levhalar da marketlerde vatandaşların görebileceği noktalara yerleştirildi. 

Dünyada birçok ülkeyi etkileyen koronavirüs salgınının Türkiye'de etkilerini azaltmak için birçok önlem alınıyor. İnsan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden marketlerde müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı. Salgın nedeniyle müşterisi oldukça azalan marketler, alışveriş esnasında bir metre kuralına uyulması için, bilgilendirici levhalar astı. Bazı marketler müşterilerine alışveriş esnasında kullanmaları için ücretsiz olarak eldiven verdi. Kimi marketlerde de el temizliğinin korunması için el dezenfekte ürünleri konuldu. Bir market yetkilisi Faruk Dayıoğlu, "Uyarı levhalarımızı astık. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Vatandaşlar genelde markete gelmiyor. Bizi arıyorlar, evlere servis yapıyoruz. Kalabalık grup geldiğinde, kendilerini bir metre kuralına uymaları konusunda uyarıyoruz. Elimizden geldiğinde kurallara uyuyoruz. Eldiven ve maske kullanıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz" dedi. Müşterilerin de kurallara uyduğunu, kendilerini salgından korumaya çalıştıklarını anlatan Dayıoğlu, "Müşteriler de kurallara uyuyor. Salgından sonra müşterilerin öncelikleri de değişti. Bizden en çok istedikleri ürünler; maske, eldiven, kolonya, makarna oluyor. Bunların satışında çok fazla artış oldu. Ürünlerde sıkıntı yok. Müşterilerimizin stok yapmasına gerek yok. Ürünler bol miktarda var" dedi.  

MARKETLERDE ÖNLEMLER ARTTIRILDIBir başka market yetkilisi Feyzi Başdaş, benzer önlemleri aldıklarını söyledi. Başdaş, "Ülke olarak da, sektör olarak da hazırlıksız yakalandık. İnsanlar 11 Mart'ta aynı anda alışveriş yapmaya başlayınca sıkıntı yaşandı. Çünkü sektör böyle bir şeye hazır değildi. Biz virüsten korunmak için ilk etapta maske ve eldiven takmaya başladık. Müşterinin mesafeyi korumasını sağlamaya çalışıyoruz. İçerde kalabalık olduğu zaman müşterilerin bir kısmını dışarıda tutuyoruz. Müşteriler mağazaya girdiklerinde kendilerine verdiğimiz eldivenlerle alışverişi yapıyor. İşleri bittiğinde de çıkarıp atıyorlar. Böylece hem kendimizi hem de müşterilerimizi korumuş olacağız" dedi. Vatandaşların koronavirüs salgını sonrası panik yaptığını ve bazı ürünleri stoklamaya başladığını anımsatan Başdaş, "Avrupa'da insanlar tuvalet kağıdını fazla fazla aldı. Türkiye'de ise genelde makarna ve kolonya stoklandı. Türkiye'ye yetecek kadar makarna var. Burada sıkıntı yok. Sadece talep arttığı için lojistik sıkıntısı yaşanıyor. Biz daha önce bir ayda sattığımız makarnayı, şimdi 3 günde satıyoruz. Mağazaya makarna geldiğinde bir saat içerisinde tükeniyor. Ama halkımız şunu bilsin;  Türkiye'de ne makarna ne de un sıkıntısı yok. Ortadoğu ve Afrika'ya makarna ihracatı yapıyoruz. Dünyanın en büyük makarna ihracatçısı Türkiye. Türkiye'de makarna ve buğday sıkıntısı yok İnsanlar rafları boş görünce telaş yapıyor ama buna gerek yok. Sadece ürünlerin markete gelmesi geciktiği için raflar boş kalıyor" dedi. MÜŞTERİLER ELDİVEN VE MASKE İLE ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Müşterilerden Halil Arslan da, bireysel olarak önlem almaya çalıştıklarını söyleyerek, "Maske almadım ama eldiven taktım. Alışverişi yaptım, eve gidince aldığım sebze ve meyveleri sabunla yıkayacağım. Güzelce durulayacağım. Üstüme dezenfektan ilacı sıkacağım. Aldığım bütün ürünleri temizleyerek içeri sokuyorum" dedi. Meral Yalçın ise, "Evden çıktığımda maske ve eldiven takıyorum. Zorunlu olmadıkça çıkmıyorum, komşulara falan da gitmiyoruz. Paraları bile poşet içerisinde taşıyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Erdoğan 'Reklamını yapın' dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Haberler
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Abdülhamit Gül Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Serra Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Falcao Tamer Tuna Yılmaz Vural Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: İzmir'deki marketlerde koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:18:22. #1.15#
title