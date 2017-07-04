İzmir'deki Makilik ve Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilebilen alevleri söndürmek için iki helikopter ve bir amfibi uçak sabah saatlerinde tekrar devreye alındı.



Kısmen kontrol altına alındığı ve tek noktada kaldığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.



Diğer hava unsurlarının ise bölgede başka yerlerde çıkan yangınlara müdahale ettiği öğrenildi.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal dün yangının kısmen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirmişti.