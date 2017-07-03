İzmir'deki Makilik ve Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale edilen yangını söndürmek için 11 helikopter ve 4 amfibi uçak sabah saatlerinde tekrar devreye girdi. Tek noktada kaldığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz saat 12.55'de makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.



Bölgedeki söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 bin personel ile 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle müdahale edildiği bildirilmişti. Havanın kararmasıyla hava unsurları bölgeden ayrılmış, sadece karadan müdahaleye devam edilmişti.



Çalışmalara katılan bir söndürme helikopterinin dün saat 06.09'da Tahtalı Baraj Gölü Havzası'ndan su aldığı sırada dönüş aksamında bir kıvılcım sonrası çıkan ateş nedeniyle güç kaybederek düştüğü bildirilmiş, helikopterin 3'ü Rus vatandaşı 5 mürettebatı olaydan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.