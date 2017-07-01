Izmir'deki Makilik ve Orman Yangını (2)

İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.



Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.



Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak ve 50 arazözün yanı sıra çevre belediyelerden ekiplerle alevlere müdahalede bulunuluyor.



İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 100 hektardan fazla alanda etkili olduğunu, yangının devam ettiği bölgede yerleşim yeri bulunmadığını belirtti.



Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in de bölgeye geleceğini kaydeden Aybal, "Dağlık alanda devam etmesi nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Öte yandan, güvenlik nedeniyle Menderes ile Gümüldür'ü bağlayan yol, trafiğe kapatıldı.



Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu gözlenirken bazı bölgelerde sık orman arazilerinin küle dönüşmesi dikkati çekiyor. Yangının etkili olduğu alan içinde bulunan bir taş ocağındaki yaklaşık 30 çalışanın tahliye edildiği aktarıldı.



Su ve elektrik kesintisi



Yangın nedeniyle Menderes ile Gümüldür ve Özdere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanıyor.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), internet sitesinde "arıza kaynaklı düzensiz su kesintileri" bölümünde Menderes'teki yangın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi olduğu belirtildi.



Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerindeki su kesintileriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Gümüldür bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle İzmir kentimize büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisi'ne enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görmüştür. TEDAŞ tarafından enerji verilemediğinden Tahtalı Barajı'ndan su alınamamaktadır. Bu nedenle su kesintisi uygulaması yapılmak zorunda kalınmıştır."