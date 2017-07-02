İzmir'deki Maki ve Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde dün makilikte çıkan ve ormana sıçrayan yangında ormanda mahsur kalan köpekler, gönüllü vatandaşlarca tahliye edilmeye çalışılıyor.



Şaşal Mahallesi yakınlarında dün 12.55'de makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alana zarar veren yangından, ormandaki sahipsiz köpekler de etkilendi.



Gönüllü vatandaşlar, alevlerin ilerlediği bölgelerde bulunan köpekleri kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, yangından kaçan köpekleri kucaklayarak Menderes Belediyesinin sağladığı araçlara bindirdi. Köpeklerin çevredeki hayvan barınaklarına nakledileceği belirtildi.



İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ilerlemesi nedeniyle orman içinde mahsur kalan köpekleri tahliye etmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.



Orman içinde çok sayıda köpek yaşadığını aktaran Altun, şöyle konuştu:



"Burası, bu köpeklerin yaşam alanları. Uzun süredir burada yaşıyorlar ve hiçbir yere gitmiyorlar. Sağ olsun Menderes Belediye Başkanımız Bülent Soylu ve AK Parti İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya ve bütün ekipler canla başla çalışıyor. Biz de gönüllülerle birlikte burayı tahliye etmeye çalışıyoruz. Risk artarsa ilerideki bakımevini de boşaltacağız. Hepimiz burada emek harcıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu köpeklere evlerini açsınlar. Onlardan geçici yuva istiyoruz."



"Ekipler oluşturuldu"



Hayvanseverlerden Ceyda Bal Kundak da ormanda mahsur kalan köpekleri kurtarmak için ekipler oluşturulduğunu ifade etti.



Kundak, bölgeye halen gönüllü hayvanseverlerin gelmeye devam ettiğini anlatarak, "Bir kısım arkadaşlarımız yakındaki barınaklarda bekliyorlar, öncelikle hasta, sakat ve yeni doğmuş köpekleri kurtarıyoruz. Kent merkezi ve çevre il, ilçelerdeki belediyelere ait hayvan barınakları ile de iletişime geçtik, onlar da teyakkuzda bekliyorlar." dedi.



Bir otomobilin içine alınan köpeği ormanda bağlı bulduklarını belirten Fisun Yağcı da ilerleyen alevlerin arasından son anda kurtarılan köpeği, Gümüldür'deki hayvan barınağına teslim edeceklerini söyledi.



-Söndürme çalışması devam ediyor



Öte yandan yaklaşık 30 saattir süren yangını kontrol almak için ekiplerin verdiği mücadele sürüyor.



Karadan ve havadan yangına müdahale eden ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle zor anlar yaşıyor. Arazözlerle müdahalenin zor olduğu arazide, ağaçların kaya altlarında kalan köklerinin tekrar tutuşmasının yangını kontrol altına almayı güçleştirdiği belirtiliyor.



Bu arada, Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmayı sürdürüyor.



Ekipler, yangının çıkış noktası olarak belirlenen Deliömerli köyü yolu mevkisinde inceleme yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasına Türkiye'de 3 tane olduğu bildirilen, benzin ve tiner kokusuna duyarlı dedektör köpeklerden biri de katıldı.



Olay yerinde çok sayıda içki şişesi ve cam eşya bulunduğu kaydedildi. Atılan cisimlerin aşırı ısınma nedeniyle yangın ihtimalini artırdığı, dedektör köpeğin arama noktasında herhangi bir yanıcı ve parlayıcı maddeye işaret etmediği bildirildi.



Öte yandan çalışmalara katıldığı sırada düşen söndürme helikopterinin tedbiren hastaneye kaldırılan 5 mürettabatının, kontrollerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.



Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında dün 12.55'de makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatılmıştı.



Bölgedeki söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 bin personel ile 9 helikopter, 4 uçak, 128 arazöz ve 11 dozerle müdahale edildiği bildirilmişti.



Çalışmalara katılan bir söndürme helikopterinin saat 06.09'da Tahtalı Baraj Gölü Havzası'ndan su aldığı sırada dönüş aksamında bir kıvılcım sonrası çıkan ateş nedeniyle güç kaybederek düştüğü bildirilmiş, helikopterin 3'ü Rus vatandaşı 5 mürettabatı olaydan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.



Çalışmalara katılan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, gazetecilere yaptığı açıklamada üç noktada devam eden yangına müdahalenin sürdüğünü, yangından 500 hektardan fazla ormanlık alanın etkilendiğini bildirmişti.