İzmir'deki Makedonya Göçmenleri Derneğinden Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımına katılım çağrısı
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İzmir'deki Makedonya Göçmenleri Derneğinden Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımına katılım çağrısı

01.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:19
İzmir'deki Makedonya Göçmenleri Derneğinden Kuzey Makedonya'daki nüfus sayımına katılım çağrısı

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Kuzey Makedonya'da nüfus sayımının ilk aşaması kapsamında Türkiye'de yaşayan bu ülke vatandaşlarına sayıma katılma çağrısı yaptı.

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, Kuzey Makedonya'da nüfus sayımının ilk aşaması kapsamında Türkiye'de yaşayan bu ülke vatandaşlarına sayıma katılma çağrısı yaptı.

Özkardeşler, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'da 2002'den beri nüfus sayımı yapıldığını belirtti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların sayımına bugün başlandığını belirten Özkardeşler, Kuzey Makedonya'da bu yıl yapılacak nüfus sayımı ile ekonomik, kültürel, sosyal ve sağlık alanlarında doğru politikaların üretileceğine inandığını kaydetti.

Özkardeşler, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonya'daki soydaşlarımız bu ülkenin kurucu, sadık ve asli vatandaşlarıdır. Kuzey Makedonya Anayasası uyarınca milletlerin nüfusu, temsillerinde önem arz etmektedir. Bu vesileyle soydaşlarımızın en üst düzeyde temsili için gerçek nüfuslarının tespiti çok önemlidir. Kuzey Makedonya vatandaşı olup orada yaşamayanlar 1 Mart-21 Nisan tarihlerinde www.stat.gov.mk, www.census.stat.mk sitelerinden kayıtlarını kendileri yapabileceklerdir. Kuzey Makedonya vatandaşı olup kayıt işlemleri ile ilgili sıkıntı yaşayan soydaşlarımız derneğimizin sosyal medya sayfalarından konu ile bilgi alabilir ya da ilgili telefonlardan bize ulaşabilirler."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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