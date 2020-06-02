İzmir'deki lokantada ilginç korona önlemi
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İzmir'deki lokantada ilginç korona önlemi

İzmir'deki lokantada ilginç korona önlemi Yeni normalleşme süreci kapsamında bir süredir kapalı olan lokantaların açılması ile birlikte İzmir'in Aliağa ilçesinde hizmet veren bir işletme ilginç korona virüs tedbirleri aldı.

02.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:41

İzmir'deki lokantada ilginç korona önlemi

İZMİR - Yeni normalleşme süreci kapsamında bir süredir kapalı olan lokantaların açılması ile birlikte İzmir'in Aliağa ilçesinde hizmet veren bir işletme ilginç korona virüs tedbirleri aldı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı durumda olan lokantalar, normalleşme süreciyle birlikte kapılarını müşterilerine açtı. İzmir'in Aliağa ilçesi Demokrasi Meydanı yakınında bulunan bir lokantada işletme sahibi Esra Acar Kınay, müşterilerine daha iyi ve sağlıklı bir hizmet vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kınay, lokanta içerisinde bulunan masaların üzerine paravan cam bölme koyulmasını sağlayarak müşteriler arasında yakın temasın önlenmesini amaçladı. Uygulamadan memnun kalan müşteriler ise birçok işletmenin bu tarz uygulamaları yapması gerektiğini söyledi. Lokantaya gelen müşterilerden Nilüfer Korkmaz, "Bu uygulama çok iyi düşünülmüş bir uygulama. Masanın diğer ucundaki kişi ile hiçbir şekilde temas etmiyor ve her iki taraf için de kontrollü ve sağlıklı bir yemek yeme durumu ortaya çıkıyor. Bu durumdan çok memnun kaldım" dedi. Lokantaya gelen bir diğer müşterilerden Deniz Özakıncı ise, arayı 1,5 metre mesafe açma yerine bu şekilde bölme yapılmasının daha pratik bir çözüm şeklinin olduğunu ve daha çok müşteri alınabileceğini düşündüğünü belirtti.

Toplumsal sağlığa önem verilmesi gerektiğini dile getiren işletme sahibi Esrar Acar Kınay da, "Ülkemizde korona virüs ile mücadele kapsamında birçok tedbir alındı. Özellikle de normalleşme sürecinde biz işletme sahipleri de müşterilerimizin sağlığını ve kendi sağlığımızı en üst düzeyde önlemler çerçevesinde sağlamak ile yükümlüyüz. Bu kapsamda lokantamızda bulunan masaları ortadan paravan cam bölme yoluyla ayırdık. Lokantamıza yabancı iki müşteri gelmiş olsa dahi birbirlerinden etkilenmemiş oluyorlar. Müşteri masadan kalktıktan sonra da masayı ve paravanı dezenfekte ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'deki lokantada ilginç korona önlemi

Kaynak: İHA

Manşet

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