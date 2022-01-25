İZMİR (İHA) - İzmir'deki kuyumcudan hırsızlık olayında güvenlik kamerası ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir kuyumcuya elindeki silahıyla giren şüpheli, altınları alarak kayıplara karıştı. Korku dolu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Zafer Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, hızla kuyumcu dükkanından içeriye giren siyah giyimli bir şahıs, yanında getirdiği silahı kuyumcuya doğrulttu ve altınları istedi. Daha sonra bir miktar altını alarak kuyumcudan çıkan soyguncu, koşarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Yaşanan korku dolu silahlı soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; hızla kuyumcu dükkanının içerisine giren siyah giyimli şüphelinin, yanında getirdiği silahı kuyumcuya doğrulttuğu ve isteği üzerine kuyumcunun altınları vermek üzere vitrine yöneldiği görünüyor.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyip, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.