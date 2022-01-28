İzmir'deki kuyumcu soygununun zanlısı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek 55 bin lira değerinde altın ve para gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Ocak'ta Bornova ilçesi Altındağ semtindeki kuyumcunun altın ve paralarını gasbeden yüzünde medikal maske, başında bere bulunan şüphelinin İ.A. (29) olduğunu belirledi.

Şüpheli, olayda kullandığı tabanca ve yağma sonucu kuyumcudan elde ettiği altın ve paralarla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Altındağ semtindeki kuyumcu dükkanına 24 Ocak'ta gelen şüpheli, kuyumcuyu tabancayla tehdit etmiş, altın ve paralarını gasbetmişti.

Olay iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.