İzmir'deki kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu
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İzmir'deki kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu

12.02.2021 02:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 02:04
İzmir'deki kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu

İzmir'deki kuvvetli yağış, su baskınlarına yol açtı.

İzmir'deki kuvvetli yağış, su baskınlarına yol açtı.

Alınan bilgiye göre saat 22.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle Çiğli ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar da oluşan selden zarar gördü.

Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki parke taşlı 8861 Sokak'ta yol, yağış nedeniyle çöktü. Yolda park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

Belediye ekipleri su baskınları nedeniyle çalışma yapıyor.

Çiğli 8704 Sokak'ta fırıncılık yapan Binali Yılmaz'ın da iş yerini su bastı. Yılmaz, fırındaki unların kullanılamaz hale geldiğini, dükkanı temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Mengüarslan

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