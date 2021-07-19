İzmir'deki kurbanlık pazarlarında hareketlilik sürüyor

İzmir'de kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen çok sayıda vatandaş, kent genelinde kurulan kurbanlık satış alanlarında yoğunluk oluşturdu.

İzmir'de kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen çok sayıda vatandaş, kent genelinde kurulan kurbanlık satış alanlarında yoğunluk oluşturdu.

İzmir ve ilçelerinde kurulan 300 kurbanlık satış yerinde farklı illerden getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar için pazarlık yapılıyor.

Küçükbaşta yaklaşık 2 bin lira, büyükbaşta 10 bin liradan başlayan kurbanlıkların önemli bölümünün bugün satılması bekleniyor.

Yeşildere'de kurulan kurbanlık pazarında Ağrı'dan getirdiği büyükbaş kurbanlıkları sergileyen Ömer Çaldıran, satışların iyi gittiğini söyledi.

İzmir'e 160 hayvan getirdiğini, elinde 2 hayvanın kaldığını söyleyen Çaldıran, bugün memleketine dönebilmeyi umut ettiğini anlattı.

Manisalı besici Ferhat Kulan ise pazara getirdiği 90 hayvandan 45'inin satıldığını belirterek, "Pazarda hareketlilik sürüyor. Nasipse bayramın üçüncü gününe kadar hepsini satacağım." dedi.

Öte yandan kurbanlık satış alanlarında İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de denetim ve bilgilendirme çalışması yürüttü.

Konak İlçe Tarım Müdürlüğü veterineri Halil İbrahim Toprak, günlük olarak pazara gelen hayvanların muayenelerini yaptıklarını, vatandaşların kurban pazarlarından gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceklerini belirtti.

Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri de pazardaki besici ve vatandaşları sahte banknota karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

Manisalı Besici Yavuz Çavdar, ekiplere teşekkür ederek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da ayrıca teşekkür ederim. Polislerimiz sahte para konusunda bilgilendirdiler. İnsanlar kurbanlarını satıp evine para götürmek için çalışıyor. Polisimiz sağ olsun görevlerini layıkıyla yapıyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol