İzmir'deki kurban pazarlarında yoğunluk azalsa da satışlar düşmedi
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İzmir'deki kurban pazarlarında yoğunluk azalsa da satışlar düşmedi

İzmir'deki kurban pazarlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğunluk, önceki yıllara göre az olsa da hayvanların büyük bölümü satıldı.

İzmir'deki kurban pazarlarında yoğunluk azalsa da satışlar düşmedi
28.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:44

İzmir'deki kurban pazarlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğunluk, önceki yıllara göre az olsa da hayvanların büyük bölümü satıldı.

Kentte kurulan kurbanlık satış noktalarında, bu yıl Kovid-19 tedbirleri dikkati çekiyor. Pazar yerlerine gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Maskesi olmayanlara görevliler ücretsiz maske veriyor. Kurbanlık alım satımının olmazsa olmazı alıcı ile satıcı arasındaki pazarlıklar, sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştiriliyor. Kovid-19 tedbirlerine yönelik hoparlörden zaman zaman duyurular yapılıyor.

Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Üngür, AA muhabirine, denetimlerin bayramın son gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Sadece ateş ölçümü ve maske değil dezenfektan kullanımını da önemsediklerini aktaran Üngür, "Her ünitenin başında dezenfektanlar mevcut. Sürekli yerler yıkanıyor. Sadece insanların değil hayvanların da temiz olması konusunda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.

Bu yıl kurbanlık almak isteyenlerin salgın nedeniyle pazar yerlerine aileleriyle değil yalnız gelmeyi tercih ettiğini belirten Üngür, bunun bayram süresince devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Üngür, birçok üreticinin, satış için getirdikleri hayvanların yüzde 70'ini sattığını da dile getirdi.

Vatandaşlara kurban kesimini ilk güne sıkıştırmaması tavsiyesinde bulunan Üngür, "Şu ana kadar ilçemizden gerek genel durum gerekse Kovid-19'la ilgili bir şikayet gelmedi. Bunun böyle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Üreticiler satışlardan memnun

Kütahya'dan gelen Mehmet Alkan ise bu sene satışların iyi olduğunu aktardı.

Pazara 65 hayvanla geldiğini bunlardan 40'ını sattığını belirten Alkan, "Fiyatlardan da memnunuz. Salgın nedeniyle satışlar düşer sandık ama düşmedi. Pazarımız eskisi kadar yoğun değil. Herkes maske takıyor, takmayanlar da uyarılıyor." ifadelerini kullandı.

Tahsin Çokal da 100 hayvanı pazara indirdiklerini 30 hayvan kaldığını belirtti.

Pazar yerinde alınan Kovid-19 tedbirlerinden memnun olduklarına değinen Çokal, "İşletme sahiplerimiz gerekli önlemleri alıyor. Her noktada dezenfektan var. Maske takmayanları da uyarıyoruz." dedi.

Kars'tan hayvanlarını satmak için gelen Yaşar Kızıltaş ise hayvanlarının hepsinin satışını yaptığını aktardı.

Kaynak: AA

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