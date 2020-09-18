İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 231 bin 39 TL para cezası
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İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 231 bin 39 TL para cezası

İZMİR'de, kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 14 işyeri ve 1 otobüs firması ile 77 kişiye, toplam 231 bin 39 TL para cezası kesildi.

İzmir'deki koronavirüs denetimlerinde 231 bin 39 TL para cezası
18.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:37

İZMİR'de, kent genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 14 işyeri ve 1 otobüs firması ile 77 kişiye, toplam 231 bin 39 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında jandarma ekipleri, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla kent genelinde, 203 berber ve kuaför, 1 AVM'de bulunan 39 mağaza, 107 ticari taksi ve 9 taksi durağı, 257 şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma aracı, 443 kahvehane, 30 çay bahçesi, 354 restoran, 10 spor merkezi, 65 konaklama tesisi ve sahil şeritlerinde kontroller yaptı. İncelemelerde 14 işyeri ve 1 otobüs firması ile 77 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 231 bin 39 TL para cezası kesildi. Toplum sağlığı için yapılan çalışmaların süreceği bildirildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Davut CAN
Davut CAN
DHA Editörü
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