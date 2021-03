İzmir'deki korkutan çatlaklara ilişkin büyükşehirden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oluşan heyelan ve derin çatlaklar konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, alandaki yer hareketlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede ilgili tüm birimleriyle gerekli inceleme ve çalışmaları büyük bir hassasiyet içerisinde yürütmektedir. Alandaki yer hareketleri yakından takip edilmekte, konuya ilişkin bilimsel araştırmalar ve alınması gereken önlemlere ilişkin tespit çalışmaları yapılmakta, izlenecek yol haritasına yönelik değerlendirmeler de başta İzmir Valiliği olmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 24 Aralık 2019 tarihinde bölgede oluşan heyelana ilişkin Jeolojik-Geoteknik Etüt Raporları hazırlanmıştır. Aynı süreçte İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 21 Ocak 2020 tarihli tutanakta bölgede bir vatandaşa ait konut ve hayvan damlarının bulunduğu; ancak bunun dışında yerleşim alanı bulunmayan tarla vasfında taşınmazlardan oluşan söz konusu alanda ve ayrıca bu alanın yaklaşık 400 metre batısında kalan ondülasyonlu bir yapıya sahip bölgede oturma-kabarma yapıları ve gerilme çatlaklarının tespit edildiği, olayın genel hayatı etkilemediğinin tespit edildiği belirtilmiştir. Jeolojik-Geoteknik Etüt Raporu ve AFAD yazısı doğrultusunda heyelan sahasındaki bir ağıl ve evin taşınmasını sağlamıştır. 30 Ekim 2020 tarihindeki 6.9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan büyük ve küçük ölçekli depremler ile aşırı yağışların bölgedeki heyelan ve çatlaklara etkisinin gözlemlenmesi için üniversitelerimizin konu ile ilgili bölümlerinde görevli uzman akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu ve AFAD yetkilileri sahada incelemeler yapmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde, heyelan bölgesinin suya tamamen doygun hale geldiği zemin malzemesinin oldukça ayrışmış olduğu tespit edilmiştir" denildi.

"Vatandaşlar riskli yapıyı terk ederek Uzundere toplu konutlarına taşınmıştır"

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tetkikler neticesinde, Cumhuriyet Mahallesi Güneybatı kısmındaki 9612 Sk. No: 8, 9613 Sk. No: 5 ve 9613 Sk. No: 16'da bulunan yapıların can güvenliği açısından tahliye edilmelerine karar verilmiş, Çiğli Belediye Başkanlığı ve AFAD' la yapılan yazışmalara istinaden 9613 Sk. No: 8'de ikamet eden vatandaşlar riskli yapıyı terk ederek Uzundere toplu konutlarına taşınmıştır. 9613 Sk. No: 5 ve 9613 Sk. No: 16' da ikamet eden vatandaşlar ise kira yardımı ya da Uzundere toplu konutlarına yerleşme yönündeki teklifleri geri çevirerek konutlardan çıkmak istemediklerini bildirmişlerdir. Bölgedeki 'çatlak ve kabarmalara metan gazının neden olduğu' iddiaları üzerine TÜBİTAK MAM tarafından 5 farklı çatlakta metan (CH4) gazı ölçümleri yapılmış, alınan hava emisyon numuneleri laboratuvar ortamında analiz edilmiştir. 15 Mart 2021 tarihli raporda örnekleme yapılan 5 noktadan metan gazı çıkışı tespit edilmediği belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu yer hareketlerinin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı analiz sonuçları ile ortaya konulmuştur. Bölgedeki durumun tespiti ve çözümü konusunda 'Heyelan ve Geoteknik Etüt Raporları ve Önlemleri İçeren Uygulama Projelerinin Hazırlanması ile Yapımına' ilişkin ihale süreci devam etmektedir. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 03.03.2021 tarihinde İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda söz konusu alanla ilgili Afete Maruz Bölge Kararı alınmasını talep etmiş bulunmaktadır. Belediyemiz süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ederek gereken önlemleri alma konusunda üzerine düşen görevi yerine getirme duyarlılığını sürdürmektedir." - İZMİR

