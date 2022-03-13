İzmir'deki "kopya düzeneği" operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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İzmir'deki "kopya düzeneği" operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Meriç Ürer - Güncel
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İzmir'deki

İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de motorlu taşıtlar sınavları için kopya düzeneği hazırlayıp adaylara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan sürücü kursu sahibi A.H, ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü kursu ortağı K.K. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Menemen'de motorlu taşıtlar sınavına giren 3 kişiden, sınav kağıdından canlı kayıt alabilen mini kamera ile yanıtların kulak içi kulaklıklarla aktarılabildiği bir düzenek ele geçirmişti.

Ekipler, derinleştirilen soruşturma kapsamında, özel düzeneğin Bornova'daki bir sürücü kursunda hazırlanıp adaylara satıldığını belirlemişti. Dün düzenlenen operasyonda, sürücü kursunun sahibi A.H. ile ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da kullanıma hazır 4 düzenek, 2 modem, 9 SIM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık ve mikrofon ile telefon ele geçirilmişti.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Cumhuriyet, İzmir, Sulh, Güncel, Haberler

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