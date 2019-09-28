İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandıANKARA - İzmir'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

28.09.2019 14:05
İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'deki kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - İzmir'de görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
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