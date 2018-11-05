İzmir'deki Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı
İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonun şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Caddesi'nde yolcu minibüsüne İZSU'ya ait kamyonun arkadan çarptığı kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kamyonun yolcu almak için duran minibüse arkadan şiddetli bir şekilde çarpması yer alıyor.
Atatürk Caddesi'nde yolcu almak için duran 35 M 9511 plakalı minibüse, İZSU'ya ait 35 U 0991 plakalı kamyonun arkadan çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişi yaralanmıştı.
Gaziemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Özkan (51), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.