İzmir'deki kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç öldü
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İzmir'deki kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç öldü

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20.02.2020 04:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 04:06
İzmir'deki kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan genç öldü

'in ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tartıştığı B.A. (16) tarafından sokakta bıçaklanan ve İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülçiçek (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülçiçek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Konak ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada 24 yaşındaki Alp Can Gülçiçek, bıçakla ağır yaralanıp hastaneye kaldırılmış, 16 yaşındaki şüpheli B.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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