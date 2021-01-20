İzmir'deki Kalabak Barajı'nın yıl sonunda su tutması hedefleniyor
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İzmir'deki Kalabak Barajı'nın yıl sonunda su tutması hedefleniyor

20.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:04
İzmir'deki Kalabak Barajı'nın yıl sonunda su tutması hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'in Aliağa ilçesine yapılan Kalabak Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını, yıl sonuna kadar barajın su tutmasının hedeflendiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir'in Aliağa ilçesine yapılan Kalabak Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını, yıl sonuna kadar barajın su tutmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, gövde dolgusu bitirilen barajın yüzde 75 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı kaydedildi.

Barajda depolanacak su ile 970 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"970 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak Kalabak Barajı'nda 610 bin metreküp su tutulacak. Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövdesi için 190 bin metreküp dolgu yapıldı. Kalabak Barajı'nın gövdesinin temelden yüksekliği 39 metre olarak projelendirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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