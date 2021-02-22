İzmir'deki kaçakçılık operasyonunda 661 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki tarihi eser operasyonunda 626 sikke ve 35 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Karabağlar'da bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 626 sikke ve 35 obje olmak üzere 661 tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel