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İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 17 şüpheliye işlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de kaçakçılık operasyonları: 17 şüpheliye işlem

İzmir'de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 25 - 31 Ekim tarihleri arasında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda, 542 litre etil alkol, 23 şişe sahte içki, 18 adet test kiti ve 31 adet test sıvısı, 210 bin adet boş makaron, 800 paket sigara sarma kağıdı, 19,25 kilogram nargile ve pipo tütünü, 99 adet likit sigara ve yedek parçası, 10 bin 522 adet elektronik sigara likidi, bin 93 adet likit ham maddesi, 3 bin 500 kilogram aroma, 8,69 litre nikotin, 222 bin 328 adet imalat malzemesi ile 17 adet fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 17 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR

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