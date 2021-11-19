İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 8-14 Kasım arasında 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerdeki aramalarda 129 bin 580 makaron, 3 bin 541 paket kaçak sigara, 109 kilogram tütün, 2 bin 135 litre etil alkol, kaçak alkol imalatında kullanılan malzemeler, 3 bin 600 litre katkılı akaryakıt, 586 kaçak eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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