İzmir'deki kaçak kazı faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
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İzmir'deki kaçak kazı faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir'deki kaçak kazı faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı için bir kuyuya girip jeneratör gazından zehirlenen 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

15.09.2020 02:09 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:20

İzmir'deki kaçak kazı faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı için bir kuyuya girip jeneratör gazından zehirlenen 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.00 sıralarında Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 13 metre derinliğindeki bir kuyuya kaçak kazı yapmak için giren 5 kişiden 2'si jeneratörden sızan gaz sebebiyle zehirlendi. İsimlerinin Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş olduğu belirlenen yaralılar ambulansla Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaralılar buradan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 kişi hayatını kaybetti; ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Öte yandan meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan şahısların ifadesi üzerine 3 kişinin kuyuda olduğu belirtildi. Kayıp şahısları bulmak için bölgeye sevk edilen 110 AKS ve AFAD ekipleri, arama çalışmaları gerçekleştirdi. Olayda 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılanların isimlerinin Altan Adnan Sarıbaş ve Masum Yenidünya olduğu öğrenildi. Meydana gelen olayda yaralanan Şahin Vural (35), Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş'in ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.

İzmir'deki kaçak kazı faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İHA

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