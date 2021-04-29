İzmir'deki izinsiz 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınan kişinin Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi

İzmir'in Konak ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz olarak gösteri yapmak isteyen grup içinde yer alan ve gözaltına alınan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.