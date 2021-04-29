İzmir'deki izinsiz 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınan kişinin Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi
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İzmir'deki izinsiz 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınan kişinin Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi

İzmir'deki izinsiz 1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınan kişinin Kovid-19 temaslısı olduğu belirlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz olarak gösteri yapmak isteyen grup içinde yer alan ve gözaltına alınan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla izinsiz olarak gösteri yapmak isteyen grup içinde yer alan ve gözaltına alınan kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

DİSK ve KESK öncülüğündeki grup, Konak'taki tarihi Saat Kulesi önünde toplandı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan E.Ö'nün Kovid-19 temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerekirken eyleme katıldığı belirlendi.

Karantina kurallarını ihlal ettiği için para cezası kesilen E.Ö, KYK yurduna götürüldü.

Diğer 2 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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