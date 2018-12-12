İzmir'deki İzban Grevi Üçüncü Gününde

İZMİR'de, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başlayan İZBAN grevinde üçüncü güne girilirken, sabah saatlerinde trafikte yine yoğunluk yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen ve raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti verilen İZBAN'da, çalışanların, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen yüzde 22'lik ücret zamlarını kabul etmeyerek greve başlamasının üçüncü gününe girildi. Seferlerin, greve katılmayan az sayıda personelle, Çiğli-Adnan Menderes Havalimanı arasındaki güzergahta 24 dakikada bir sefer gerçekleşmesinden dolayı, vatandaşlar işlerine geç kalmamak için özel araçlarını, sefer sayıları arttırılan belediye otobüslerini, metro, tramvay ve vapurları tercih etti. Bu yüzden sabah saatlerinde hem trafikte, hem de tercih edilen bu ulaşım araçlarında normalin dışında yoğunluk yaşandı.

Görüntü Dökümü

Trafikteki yoğunluktan görüntü

İZBAN istasyonlarından görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,