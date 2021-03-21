İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

21.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:10
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

İZMİR'de jandarmanın huzur ve güven uygulamasında 6 bin 600 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

İZMİR'de jandarmanın huzur ve güven uygulamasında 6 bin 600 kişiye  kimlik sorgulaması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 447 personelin katılımıyla 165 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.  6 bin 600 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 2 bin 508 araç denetlendi. Uygulama kapsamında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı. 19 araç trafikten men edilirken, evraklarında eksiklik bulunan ve kurallara uymadıkları tespit edilen 80 araç sürücüsüne  toplam 35 bin 388 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 14 bin lira para cezası verildi. Öte yandan 4 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


- İzmir
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:12:04. #1.14#
title