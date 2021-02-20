İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında 29 şüpheli yakalandı
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İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında 29 şüpheli yakalandı

20.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:12
İzmir'deki huzur ve güven uygulamasında 29 şüpheli yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerince 738 personelin katılımıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında arama kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

İzmir'de jandarma ekiplerince 738 personelin katılımıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında arama kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 145 noktada yaptığı uygulamalarda 8 bin 624 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 675 umuma açık yer, iş yeri ile 27 dernek ve kooperatif denetlendi, 1 iş yerinde 4 oyun makinesi ele geçirildi.

Denetimlerde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 10 gram esrar ele geçirildi.

Kovid-19 kapsamında yapılan denetim sonucunda da tedbir kurallarını ihlal eden 2 kişiye toplam 1800 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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