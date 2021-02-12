Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)

12.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:55

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün 16 kişinin yaralandığı hortumda evleri hasar gören vatandaşlar, ikametlerinde ve çevrede temizlik çalışması yürütüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün 16 kişinin yaralandığı hortumda evleri hasar gören vatandaşlar, ikametlerinde ve çevrede temizlik çalışması yürütüyor.

Dün akşam denizde başladıktan sonra kıyıdaki bir inşaatta, daha sonra da yazlık evler ve araçlarda zarara neden olan hortumun ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki vatandaşlar ise yaşadıkları afetin etkisini henüz üzerlerinden atamadı. Can kaybı yaşanmamasını "büyük şans" olarak nitelendiren Çeşme sakinleri, hortum nedeniyle oluşan hasarı ortadan kaldırmak amacıyla evlerinde ve çevrede temizlik çalışmasına başladı.

Alaçatı Mahallesi Port mevkisinde yazlık evi hasar gören Metin Oktay Tava, hortum sırasında evde olmadığını, sonrasında geldiğini söyledi.

Felaketi görünce çok şaşırdıklarını ifade eden Tava, şöyle konuştu:

"Buralarda görmediğimiz şeyler oldu, tsunami, deprem... Ülkemiz son dönemde çok büyük felaketler yaşıyor. Allah yardımcımız olsun. 2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı. Yurt dışında gördüğümüz şeyleri ülkemizde görmek üzücü. Bizim evin çatısında hasar var ama genelde diğer evlerde çok daha fazla hasar oluştu."

Aybeniz Polat da evde oturduğu sırada, şiddetli yağmurla fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Bir anda gürültüyle dışarı çıktığını anlatan Polat, "Evimin önüne bir araç düştü, sahile gittiğimde de teknelerin battığını gördüm." ifadesini kullandı.

Polat, evlerin yazlık olması nedeniyle bölgede az sayıda kişinin bulunmasının büyük bir felaketin önüne geçtiğini söyledi.

Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)
Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)
Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)
Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar İzmir Milli Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hortumun verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı (3) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:55:15. #1.16#
title