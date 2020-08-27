HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İzmir'deki gelinlik üreticileri salgın döneminde devlet desteğinden memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren İzmir'deki gelinlik üreticileri, bu süreçte devlet destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

İzmir'deki gelinlik üreticileri salgın döneminde devlet desteğinden memnun
27.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren İzmir'deki gelinlik üreticileri, bu süreçte devlet destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyor.

Türkiye'nin gelinlik üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'de üreticiler, birçok sektörde olduğu gibi salgından etkilendi.

Sadece yurt içinden değil yurt dışından da insanların gelip alışveriş için gezdiği kentin gelinlik merkezi Mimar Kemalettin Caddesi'nin sakinleri, salgın döneminde o eski yoğun günlerine özlem duyuyor.

Normalleşme sürecinde düğünlere tekrar izin verilmesiyle sektörde ağustos ayına kadar hareketlilik gözlenirken, salgın nedeniyle yurt dışına da ürün gönderemeyen sektör, bu dönemde devlet destekleriyle yaralarını sarmaya çalışıyor.

"Krizin iyi yönetilmesi bizi rahatlattı"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, AA muhabirine, turizmden sonra tekstil sektörünün salgından etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Çin'de başlayan salgın nedeniyle ilk etapta talebin Türkiye'ye kaydığını belirten Salkım, "Talep kaydı ancak düğünler ertelendi. Şubat ayında ihracatımızda artış yaşandı ama Avrupa'nın da salgınla baş başa kalması ve düğünleri ertelenmesi bizi de olumsuz etkiledi." diye konuştu.

Düğün sektörünün sadece gelinlikten ibaret olmadığını aktaran Salkım, yaklaşık 30 sektörün düğünlerle ilgili kazanç sağladığını vurguladı.

Salgının gidişatına göre yurt dışı hazırlıklarına başlayacaklarına işaret eden Salkım, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde eylül itibarıyla düğün sezonu açılacak. Bunlar 50 kişilik organizasyon şeklinde olacak. İnsanlar da mümkün mertebe düğünü erteliyor. Gelinlikçiler stoka da çalışamıyor çünkü önümüzü göremiyoruz. Devletimiz var olsun çok destek verdi, kısa çalışma ödeneğinden tutun da sigortaların, vergilerin ertelenmesine kadar. Bu krizin iyi yönetilmesi bizi rahatlattı."

Sektördeki bazı firmaların üretim hattında değişikliğe gittiğine dikkati çeken Salkım, gelinlik ve abiye üreten şirketlerin maske işine girdiğini vurguladı.

Avrupa'nın en büyük gelinlik üretim merkezinin İzmir olduğunu anımsatan Salkım, "Sektörde belirsizlik sürüyor. Dünyada da öyle, bu sadece bizimle ilgili bir durum değil. Bu dönemde herkes muhasebesini iyi tutmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak Güncel
Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi Spor
Atını dövdüğü görüntüyle gündem olduktan sonra özür dileyen Halis Karataş, yarışlara ara verdi
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı 3. Sayfa
Evlerine balkondan girmek isterken beton zemine düşen 2 kişi yaralandı
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor Yaşam
Samsun'daki 7 kişilik aile her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Koronavirüste en fazla bulaş, kuluçka döneminde yaşanıyor
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Her gün defalarca kullandığımız klozetlerde koronavirüse karşı kapağı kapatmamız gerekiyor
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Ronald Koeman'dan Messi'ye ayrılık kararı aldıran sözler: Ayrıcalıkların bitti
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
40 yaşına basan oyuncu Begüm Kütük, hediye yerine bir derneğe bağış yapılmasını istedi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
11 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Anne Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: İzmir'deki gelinlik üreticileri salgın döneminde devlet desteğinden memnun - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 13:26:39. #1.14#
title