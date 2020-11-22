Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak
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Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak

22.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:32

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenler için hazırlanan 493 konteynerlik geçici konaklama merkezi, yarından itibaren depremzedeleri ağırlamaya başlayacak.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar görenler için hazırlanan 493 konteynerlik geçici konaklama merkezi, yarından itibaren depremzedeleri ağırlamaya başlayacak. AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapılan geçici konaklama merkezindeki çalışmalarda sona gelindi. Altyapı, çevre düzenleme ve konteyner yerleştirme işlemlerinin bitirildiği merkezde son kontrolleri yapan görevliler, elektrik şebekesi ve peyzaj çalışmasıyla sosyal donatıları hazır hale getirmeye çalışıyor. Yarından itibaren etaplar halinde depremzedeleri ağırlamaya başlayacak merkezdeki yaklaşık 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin kaloriferle ısıtılacağı, duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunacağı kaydedildi.

Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak
Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak
Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak
Geçici konaklama merkezi, ilk depremzedeleri yarın ağırlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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