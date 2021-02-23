İzmir'deki geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı
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İzmir'deki geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

23.02.2021 19:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:32
İzmir'deki geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

İzmir'de 15-21 Şubat arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı.

İzmir'de 15-21 Şubat arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sokak Suçlarıyla Mücadele Birim Amirliği tarafından geçen hafta kent genelinde gerçekleştirilen 40 operasyonda 88 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslarla birlikte 600 gram esrar ve skunk, 20 gram eroin, 500 gram sentetik kannabinoid, 239 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 1852 sentetik ecza ürünü, 19 bin 5 lira, 7 tabanca, tüfek, 7 şarjör ve 79 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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