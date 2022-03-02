İzmir'deki geçen hafta 21 bin 992 sürücüye ceza uygulandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 992 sürücüye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme şubelerinden ekipler, 21-27 Şubat arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen toplam 21 bin 992 sürücüye cezai işlem uygulandı.