İzmir'deki geçen hafta 21 bin 992 sürücüye ceza uygulandı
AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 992 sürücüye idari para cezası kesildi.
İZMİR (AA) - İzmir'de, geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 992 sürücüye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme şubelerinden ekipler, 21-27 Şubat arasında kent genelinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen toplam 21 bin 992 sürücüye cezai işlem uygulandı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel