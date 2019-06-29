İzmir'deki gaziler Güney Kore'de haber oldu

Güney Kore'de yayın yapan KTV televizyonu, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Kore gazileriyle röportaj yaptı.

Kore Savaşı'nın yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katılan Ahmet Balkı ve Emin Şenbaş, savaşa katılmaları ve o günlerdeki hatıralarını anlattı.

Gazilerin bugünkü yaşamları hakkında da bilgi verilen program, KTV'de Kore savaşını anma günü olan 25 Haziran'da yayınlandı.

KTV muhabiri Cemal Lim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için savaşarak zor zamanımızda yanımızda olan askerlerle özel bir haber yaptık. Haber, Güney Kore KTV televizyon kanalında yayınlandı. Beni kırmayarak haber için yardımcı olan iki gaziye de teşekkür ediyorum. Onların sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA