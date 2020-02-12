İzmir'deki fuar 358 bin katılımcı ve 728 milyon dolarlık iş hacmi ile rekor kırdı

12.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:40

Türkiye 'nin en büyük, Avrupa'nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 358 bin 711 ziyaretçi ve 728 milyon dolarlık iş hacmi ile rekor kırarak sona erdi.

İzmir'de düzenlenen 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı son erdi. Organizasyonunu Orion Fuarcılık'ın üstlendiği 6-9 Şubat tarihleri arasındaki fuarda çok sayıda ikili iş görüşmesi yapıldı. Fuarda 2 binden fazla yerli ve yabancı iş insanı arasında yapılan ikili görüşmeler kapsamında 728 milyon dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirildiği duyuruldu.

YÖRESEL LEZZETLER VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DE FUARDA YER ALDI

Türkiye'nin önde gelen gıda firmalarını da bir araya getiren Agroexpo da, D holünde, yöresel lezzetlerin tanıtılması için platform oluşturuldu. Gıda ve içecek ürünleri, yöresel ürünler, sertifikalı organik ürünler, doğal ürünler başta olmak üzere, pek çok ürün ile fuar geniş bir katılımcı kitlesini ağırladı. Dört gün boyunca etkinliklerin ve yarışmaların da düzenlendiği fuarda, tarım ve hayvancılık sektörüne yenilikler getirecek ve tarımsal üretimin katma değer kazanmasına fayda sağlayacak çalışmalar, modern tarımın güncel uygulamalarını tanıtmak için düzenlenen eğitici panel ve seminer programlarının da yer aldığı belirtildi.

ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

Fuar alanında düzenlenen, 3 holde; tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide - fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık, hayvancılık ekipmanları, süt ve et ürünleri, traktör, veterinerlik hizmetleri yer aldı. Fuar 358 bin 711 ziyaretçi ağırlayarak rekora imza atıldı. Bunun yanı sıra fuarın 728 milyonluk iş hacmi yarattığı ifade edildi.

AÇILIŞI BAKAN PAKDEMİRLİ YAPMIŞTI

Agroexpo resmi açılış töreninin konuşmalarını, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer ve Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan yapmıştı. Açılış törenine Özbekistan Tarım Bakan yardımcısı, Sırbistan Tarım Bakan yardımcısı ve bakanlık üst düzey yetkilileri de katılmıştı.

KORNALARLA FUAR KAPANIŞI

Fuarın son günü 9 Şubat saat 17: 00'de traktör firmaları organize olarak fuara teşekkür etmek üzere, traktör kornalarını aynı anda bir dakika boyunca çalarak fuarın kapanışını gerçekleştirdi. Kornalara diğer katılımcı ve ziyaretçiler alkışlarıyla eşlik ettiler.

Kaynak: DHA